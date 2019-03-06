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Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA () STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Osman Baruk ŞANLIURFASPOR: Ömer-Samet, Aykut, Oğuzhan Türk, Sercan (Dk. 46 Benhur), Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 67 Feridun), Emre, Halil Köçer, Onur Demir, Fevzi...

Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Gürel Uzuner, Suha Adıyaman, Osman Baruk
ŞANLIURFASPOR: Ömer-Samet, Aykut, Oğuzhan Türk, Sercan (Dk. 46 Benhur), Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 67 Feridun), Emre, Halil Köçer, Onur Demir, Fevzi (Dk. 67 Harun)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Yusuf- Abdurrahman, Onur Kolay, Mustafa (Dk. 78 Fatih), Cem, Mehmet, Oğuzhan Yazıcı, Erhan, İsmail (Dk. 46 Musa) (Dk. 83 Zafer ), Salih, Sinan
GOLLER: Dk. 82 Can, Dk. 90+4 Benhur (Şanlıurfaspor) - Dk. 44 Mustafa, Dk. 45 İsmail (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 41 Halil Köçer (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Halil Köçer, Aykut, Samet, Feridun (Şanlıurfaspor) - Mustafa, Yusuf (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.   

44’üncü dakikada Erhan’ın kale önüne yerde yaptığı ortaya Mustafa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
45’inci dakikada Onur’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
60’ıncı dakikada Aykut’un ceza alanı dışından sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
73’üncü dakikada Benhur sağ taraftan kale önüne ortaladı, müsait pozisyonda olan Can’ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
82’nci dakikada Feridun sağ kanatta ceza alanına ortaladı, Can’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
90+4’üncü dakikada Oğuzhan’ın pasında topla buluşan Benhur, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

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