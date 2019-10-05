Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: 0-1

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA ()-

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mahmut Gülle, Abdulkadir Döner

ŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş, Mehmet Daniş (Dk. 63 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 89 İsmail), Seyfettin (Dk. 84 Mehmet Bayat), Ali, Onur, Fevzi, Rıdvan, İbrahim Canlıka

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut, Müslüm, Caner, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 62 Yüksel), Emre Balkı, Malik, Umut (Dk. 82 Muhammed Beşir), Mert (Dk. 73 Enis), Serkan

SARI KARTLAR: Ali (Şanlıurfaspor) - Emre Balkı (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 83 Malik (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu.

83'üncü dakikada Caner'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malik, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1