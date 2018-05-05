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Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor: 5-3

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() STAT: 11 Nisan Stadyumu HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Barkın Güdü (xxx) ŞANLIURFASPOR: İbrahim Demir (xxx)- Fahri (xxx), Oğuzhan (xxx), Talha (xxx), Mehmet Albayrak (xxx), Nuri (x) (Dk.62 İbrahim...

Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor: 5-3

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

STAT: 11 Nisan Stadyumu
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Barkın Güdü (xxx)
ŞANLIURFASPOR: İbrahim Demir (xxx)- Fahri (xxx), Oğuzhan (xxx), Talha (xxx), Mehmet Albayrak (xxx), Nuri (x) (Dk.62 İbrahim Halil x), Sercan (x) ( Dk.45 Feridun x), Halil (xxx), İsmail (xxx), Deniz (xxx), Ali (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx) – Semih (x) (Dk.45 Timur x), Bilal (xxx), Evren (x) (Dk.66 Yusuf x), Devrim (xxx), Hakan (xxx), İsa (x) (Dk.54 Aytürk x), Arif (xxx), Ethem (xxx), Okan (xxx), İbrahim Koca (xxx)
GOLLER: Dk.7 Fahri, Dk.39 Sercan, Dk.50 ve 90 Feridun, Dk.82 İsmail (Şanlıurfaspor), Dk.36 Hakan, Dk.60 Devrim, Dk.68 İbrahim, Dk.90 Fahri (Kahramanmaraşspor)
SARI KART: Oğuzhan, İbrahim Halil (Şanlıurfaspor) İsa, Özkan, Devrim (Kahramanmaraşspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubu'nun 34'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u 5-3 mağlup etti.
7'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fahri sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
36’ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan topa güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
39’uncu dakikada Talha'nın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Sercan sert vuruşla topu fillere yolladı: 2-1.
50’nci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle baş başa kalan Feridun topa güzel vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-1.
60’ıncı dakikada Hakan’ın pasıyla buluşan Devrim'in şutu ağlarla buluştu: 3-2.
68’inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle baş başa kalan İbrahim'in vuruşu filelere gitti: 3-3.
82’nci dakikada ceza içerisinde topla buluşan İsmail topa sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu:4-3.
90’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Feridun'un sert şutu ağları havalandırdı: 5-3.

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