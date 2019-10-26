Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor Kulübü: 1-3
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA () - STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Sait Tuzcu, Birtan Yavuz, Kadir Beyaz ŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş (Dk. 80 Yusuf), Ali Demirkol, Onur, Sercan (Dk. 65 Mehmet Daniş) Seyfettin, Fevzi, Mehmet Bayat, Veysel...
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA () -
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Sait Tuzcu, Birtan Yavuz, Kadir Beyaz
ŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş (Dk. 80 Yusuf), Ali Demirkol, Onur, Sercan (Dk. 65 Mehmet Daniş) Seyfettin, Fevzi, Mehmet Bayat, Veysel (Dk. 46 Veysel), Adnan, Badur
HACETTEPE SPOR KULÜBÜ: Burak - Selim, Ömürcan, Eren, Mustafa, Volkan (Dk. 87 Furkan Unsal), Ali Karadağ, Kaan, Yağız, Serdarcan (Dk. 90 Furkan Temir), Mehmet Güngör (Dk. 74 Recep)
SARI KARTLAR: Fevzi, İbrahim Durmuş, Adnan (Şanlıurfaspor) - Kaan (Hacettepe Spor Kulübü)
GOLLER: Dk. 47 Sercan (Şanlıurfaspor) -Dk. 31 ve 67 Yağız, Dk. 90 Serdarcan (Hacettepe Spor Kulübü)
TFF 2'inci Lig Beyaz Grubun 10'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacettepe Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
31'inci dakikada Eren'in pasında kale önünde topla buluşan Yağız, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
47'nci dakikada Mehmet Bayat'ın pasında topla buluşan Sercan, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
67'nci dakikada rakiplerinden tek tek sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Yağız, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2
90'ıncı dakikada Yağız cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdarcan'ın kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 1-3
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Sivasspor
|9
|15
|4. Fenerbahçe
|8
|14
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|8
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|9
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5