Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor Kulübü: 1-3

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA () -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Sait Tuzcu, Birtan Yavuz, Kadir Beyaz

ŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş (Dk. 80 Yusuf), Ali Demirkol, Onur, Sercan (Dk. 65 Mehmet Daniş) Seyfettin, Fevzi, Mehmet Bayat, Veysel (Dk. 46 Veysel), Adnan, Badur

HACETTEPE SPOR KULÜBÜ: Burak - Selim, Ömürcan, Eren, Mustafa, Volkan (Dk. 87 Furkan Unsal), Ali Karadağ, Kaan, Yağız, Serdarcan (Dk. 90 Furkan Temir), Mehmet Güngör (Dk. 74 Recep)

SARI KARTLAR: Fevzi, İbrahim Durmuş, Adnan (Şanlıurfaspor) - Kaan (Hacettepe Spor Kulübü)

GOLLER: Dk. 47 Sercan (Şanlıurfaspor) -Dk. 31 ve 67 Yağız, Dk. 90 Serdarcan (Hacettepe Spor Kulübü)

TFF 2'inci Lig Beyaz Grubun 10'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacettepe Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

31'inci dakikada Eren'in pasında kale önünde topla buluşan Yağız, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

47'nci dakikada Mehmet Bayat'ın pasında topla buluşan Sercan, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

67'nci dakikada rakiplerinden tek tek sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Yağız, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2

90'ıncı dakikada Yağız cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdarcan'ın kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 1-3