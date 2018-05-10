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Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor: 2-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() STAT: 11 Nisan  HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx) ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Artun (xx) (Dk. 78 İsmail x), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (xxx),...

Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor: 2-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

STAT: 11 Nisan 
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Artun (xx) (Dk. 78 İsmail x), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (xxx), Feridun (x) (Dk. 70 Fahri x), Fevzi (x) (Dk. 70 Mehmet Albayrak x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Bahadır (xxx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx) - Recep (x) (Dk. 63 Oktay xx), Salih (xxx), Fırat (xxx), Ziya (xxx), Musa (xxx), Serhat (xxx), Benjamin (xxx), Muharrem (xxx), Melih (x) (Dk. 90 Yiğitcan), Berk (xx) (Dk.45 Furkan x)
GOLLER: Dk. 42 Artun, Dk. 89 Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor) - Dk. 66 Oktay, Dk. 88 Furkan (Gümüşhanespor)
SARI KART: Fevzi, Fahri, Şaban (Şanlıurfaspor) - Muharrem (Gümüşhanespor)

TFF 2'nci Play-Off çeyrek final mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor ile 2-2 berabere kaldı.

42’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Artun'un vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
66’ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan'ın ortasına yükselen Oktay, takımına beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
88’inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Furkan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.
89’uncu dakikada ceza sahası içerisine İzzet’in gönderdiği topu alan Mehmet Albayrak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

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