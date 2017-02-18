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Şanlıurfaspor - Göztepe maçının ardından

  Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Serkan Demir, 3 puanın ikisini karşılaşmanın son dakikalarında bırakmanın can yaktığını söyledi. Serkan Demir, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın bu dakikadan sonra kritiğini...

Şanlıurfaspor - Göztepe maçının ardından

 

Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Serkan Demir, 3 puanın ikisini karşılaşmanın son dakikalarında bırakmanın can yaktığını söyledi.

Serkan Demir, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın bu dakikadan sonra kritiğini yapmak çok kolay ve anlamlı gelmiyor. Maç 90 dakika denilirdi, 90 dakikada bitmiyor. Hakemin bitiş düdüğüyle bittiğini, bugün bir kez daha gördük. 90'ncı dakikalara 2-0 sıfır girdiğimiz maçta iki tane gol yiyip maçı berabere bitirmek ve elimizdeki 3 puanın ikisini bırakmak, insanın çok canını yakıyor. Bu skor gerçekten çok canımızı yaktı. Geriye dönüp sızlanmanın bir anlamı yok ve bundan sonraki maçlara bakacağız" dedi.

Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk ise, oyunu bırakmayarak beraberliği elde ettiklerini ifade ederek, "Buraya kazanmak için geldik. Rakibimizin ne yapacağını az çok biliyorduk. Rakip kalesine çok kolay gittik. Gol pozisyonlarını bulduk. Hızlı oyunlardan çok kalemize gelmedi. Maçın son bölümünde oyunu bırakmadık ve çok önemli bir puan aldık. Bizim için en önemlisi oyunu bırakmamaktır" diye konuştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Serkan Demir'in konuşması

- Okan Buruk'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: ÖMER PINAR-ŞANLIURFA-

 

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