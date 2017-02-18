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Şanlıurfaspor-Göztepe: 2-2

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () STAT: GAP Arena HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Mustafa Savranlar (xxx) ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören (xx)- Hasan (xxx), Abdülaziz (xxx) (Dk.81 Mertcan), Marc (xx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Kağan...

Şanlıurfaspor-Göztepe: 2-2

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören (xx)- Hasan (xxx), Abdülaziz (xxx) (Dk.81 Mertcan), Marc (xx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Kağan (xx), Ndongala (xx) (Dk.46 Halil xx), Batuhan (xx) (Dk.32 Artun xxx), Cemil (x), Şaban (xx)
GÖZTEPE: Günay (xx)- Emre (xx) (Dk.46 Umut xxx), Leo (xxx), Hakan (xx), Kobakhidze (xx) (Dk.55 Sinan Özkan xx), Adis (xx), Murat (xx), Halil (xx), Canberk (xx) (Dk.81 Lokman), Gencer (xx), Tayfur (xx)
GOLLER: Dk.34 Hasan, Dk.57 Artun, (Şanlıurfaspor), Dk.90+3 (penaltı) ve Dk.90+5 Umut (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk.90 Cemil (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Artun, Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Hakan, Gencer, Adis, Murat, Sinan Özkan (Göztepe)

TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
18'inci dakikada Hakan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kobakhidze’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla oyun dışına çıktı.
23'üncü dakikada Şaban’ın ceza sahası dışında ortasına iyi yükselen Abdülaziz’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
34'üncü dakikada Ndongala’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
56'ncı dakikada Sinan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adis'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
57'inci dakikada Hasan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Artun'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
90'ıncı dakikada Cemil, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
90+3'üncü dakikada kaleci Sinan’ın, rakibi Leo'ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut’un vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.
90+5'inci dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Umut, bekletmeden plase vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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