Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () STAT: GAP Arena HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Bülent Gökçü (xxx), Orkun Aktaş (xxx) ŞANLIURFASPOR: Tomic (xxx)- Mertcan (xx) (Dk.40 Batuhan xx), Artun (xx) (Dk.84 Askar), Berkay Can (xxx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx),...

Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Bülent Gökçü (xxx), Orkun Aktaş (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Tomic (xxx)- Mertcan (xx) (Dk.40 Batuhan xx), Artun (xx) (Dk.84 Askar), Berkay Can (xxx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Kağan (xxx), Atiemwen (xx) (Dk.46 Oktay xxx), Halil (xxx), Cemil (xx), Caner (xx)
GAZİANTEPSPOR: Erten (xxx)- Şenol (xxx), Orkan (xx) (Dk.46 İlhan xx), Kislyak (xxx), Muhammet (xxx) (Dk.66 Alpay xx), Angan (xxx), Gonzalez (xx) (Dk.79 Doğanay x), Miranda (xx), Rajtoral (xxx), Musa (xxx), Daniel (xxx)
GOL: Dk.90 Oktay (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Artun, Hüseyin (Şanlıurfaspor), Gonzalez, Rojtoral (Gaziantepspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 6’ıncı haftasında TFF 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Gaziantepspor’u 1-0 mağlup etti.
13’üncü dakikada Gaziantepspor atağında Orkun’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet’in şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.
22’nci dakikada İzzet’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil’in şutunda top kaleci Erten’de kaldı.
38’nci dakikada Rajtoral’ın ceza sahası dışında attığı sert şutta top kaleci Tomıc’te kaldı.
51’nci dakikada Oktay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cemil’in şutunda top kaleci Erten’de kaldı.
54’ncü dakikada Hüseyin’in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Oktay’ın şutunda top kaleci Erten’de kaldı.
90’ıncı dakikada Şanlıurfaspor atağından Batuhan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Oktay, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 
Karşılaşma Şanlıurfaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.