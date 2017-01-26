Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Bülent Gökçü (xxx), Orkun Aktaş (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Tomic (xxx)- Mertcan (xx) (Dk.40 Batuhan xx), Artun (xx) (Dk.84 Askar), Berkay Can (xxx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Kağan (xxx), Atiemwen (xx) (Dk.46 Oktay xxx), Halil (xxx), Cemil (xx), Caner (xx)
GAZİANTEPSPOR: Erten (xxx)- Şenol (xxx), Orkan (xx) (Dk.46 İlhan xx), Kislyak (xxx), Muhammet (xxx) (Dk.66 Alpay xx), Angan (xxx), Gonzalez (xx) (Dk.79 Doğanay x), Miranda (xx), Rajtoral (xxx), Musa (xxx), Daniel (xxx)
GOL: Dk.90 Oktay (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Artun, Hüseyin (Şanlıurfaspor), Gonzalez, Rojtoral (Gaziantepspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 6’ıncı haftasında TFF 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Gaziantepspor’u 1-0 mağlup etti.
13’üncü dakikada Gaziantepspor atağında Orkun’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet’in şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.
22’nci dakikada İzzet’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil’in şutunda top kaleci Erten’de kaldı.
38’nci dakikada Rajtoral’ın ceza sahası dışında attığı sert şutta top kaleci Tomıc’te kaldı.
51’nci dakikada Oktay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cemil’in şutunda top kaleci Erten’de kaldı.
54’ncü dakikada Hüseyin’in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Oktay’ın şutunda top kaleci Erten’de kaldı.
90’ıncı dakikada Şanlıurfaspor atağından Batuhan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Oktay, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma Şanlıurfaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
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Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()