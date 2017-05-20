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Şanlıurfaspor-Elazığspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, averajla ligden düştükleri için...

Şanlıurfaspor-Elazığspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, averajla ligden düştükleri için üzgün olduklarını ifade balirterek, şunları söyledi: "Bizim için istediğimiz skoru aldık ama rakiplerin maçlarıyla aynı olmamıza rağmen averajla düştük. İyi mücadele ettik. Maça çıkan 11'in çerisinde olan sıkıntılar vardı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Şanlıurfaspor adına üzgünüm. Yapacak bir şey yok, umarım tekrar aynı lige çıkar."
Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise "Bir sezonu geride bıraktık. Galibiyetle bitirmek isterdik. Kazanmak isterdik ama olmadı. Bireysel hatalar oldu. Başka maçların sonucu ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Şanlıurfaspor'a geçmiş olsun diyorum. Bütün sezonu zor geçirdik. En büyük takdir onlarındır. Yönetimin ne kadar zor bir görev üstlendiğini biliyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu benim için son maçtı" diye konuştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hayati Soydaş'ın konuşması
- Bayram Kadir Bektaş'ın konuşması
- Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR / ŞANLIURFA,()


 

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