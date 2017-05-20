Şanlıurfaspor-Elazığspor: 2-1

Ömer PINAR / ŞANLIURFA, ()
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Mustafa Savranlar (xxx),
ŞANLIURFASPOR: Sinan (xxx)- Mertcan (xxx), Oktay (xxx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Halil (xx), Batuhan (xx) (Dk.31 Abdülaziz xx), Cemil (xxx), Fevzi (xx) (Dk.80 Banahene), Caner (xx), Şaban (xx)
ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx)- Ozan (xx), Cajic (xxx), Mesut (xxx), Adem (xx), Timur (xxx), Alpaslan (x) (Dk.80 Yunus x), Youssef (xxx) (Dk.88 Erhan), Kehinde (xxx), Mehmet (xx), Onur (xx) (Dk.73 Hamidou)
GOLLER: Dk.44 Abdülaziz, Dk.45 (kendi kalesine) Alpaslan (Şanlıurfaspor), Dk.38 Timur (Elazığspor)
TFF 1'inci Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Elazığspor’u 2-1 mağlup etti.
10’uncu dakikada Youssef’in ceza alanı içerisine attığı topa iyi yükselen Kehinde’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
14'üncü dakikada Oktay’ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top, az farkla auta çıktı.
32’nci dakikada Abdülaziz’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin’in sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ahmet’te kaldı.
36’ncı dakikada Oktay’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülaziz’in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38’inci dakikada ceza sahası dışında Timur’un attığı sert şutunda top, fileleri havalandırdı: 0-1.
44’üncü dakikada Oktay’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülaziz’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
45’inci dakikada İzzet’in ceza sahasına gönderdiği topu çıkarmak isteyen Alpaslan topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.
76’ncı dakikada Cajic’ın pasıyla topla buluşan Adem’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Sinan’da kaldı.
Karşılaşma Şanlıurfaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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