Şanlıurfaspor'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı

ŞANLIURFA,() - TFF 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi.

Şanlıurfaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuzun Teknik Direktörü Sayın Mustafa Kemal Kılıç ile Yönetim kurulumuzun yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Kemal Kılıç'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz" denildi.