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Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor soyunma odaları

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFASPOR Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok gurur veren bir oyun oynadılar. Süper ligde oynayan bir takımla oynuyorsunuz. Sahada iyi efor sarf eden bir kadro vardı. Oynanan...

Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor soyunma odaları

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFASPOR Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok gurur veren bir oyun oynadılar. Süper ligde oynayan bir takımla oynuyorsunuz. Sahada iyi efor sarf eden bir kadro vardı. Oynanan oyundan gururlandık. Üst tura çıksaydık, sonuna kadar giderdik, hayırlı olsun" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final hakkı elde ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "8 takım arasında kaldık. Bu çok önemlidir. Rizespor olarak kendimizi kritik edebiliriz. Trabzon’daki hava şartları nedeniyle antrenman yapamadık ve futbolcularımızın çoğu hastadır. İki futbolcumuz hastanede kaldı, 5 futbolcumuz hasta bir şekilde oynadı. İyi performans sergileyemedik. Şanlıurfaspor’un hakkını verelim. Şanlıurfaspor’un Süper Lig takımlarını yenerek lider olarak çıkmasını unutmayacağız. Maç bitti, iyi bir Şanlıurfaspor taraftarı seyrettik. Şanlıurfaspor’a ligde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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