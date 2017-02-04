Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor: 1 - 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Volkan Narinç (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Tomic (xx)- Hasan (xx), Artun (xxx), Marc (x), Berkay (xx), Hüseyin (xx), İzzet (x) (Dk.78 Abdülaziz x), Kağan (xx), Halil (xx) (Dk.78 Oktay xx), Ndongala (xxx) (Dk.98 Askar xx), Caner (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Oboabona (xxx), Robin (xx), Janster (xxx), Tuszynski (xx) (Dk.103 Oğuzhan x), Mehmet (xx), Recep (xxx) (Dk.80 Orhan x), Ouraishi (xxx), Özgür (xx), Ahmet (xx) (Dk.60 Oğulcan xxx), Ümit (xxx)
GOL: Dk.83 Caner (Şanlıurfaspor), Dk.73 İzzet (kendi kalesine), Dk.117 (penaltı), Oğulcan (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Berkay, Hasan, Abdülaziz, Hüseyin, Marc (Şanlıurfaspor), Özgür, Mehmet, Tuszynski, Orhan (Çaykur Rizespor)
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor normal sürede 1-1 berabere kaldı. Uzatmalarda konuk takım Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.
17'nci dakikada Artun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan İzzet’in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla oyun dışına çıktı.
27'nci dakikada Hüseyin’in sert şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
33'üncü dakikada Janster’in şutunda top az farkla auta çıktı.
73'üncü dakikada Oğulcan’ın şutunda savunmadaki İzzet, topu çıkarmak isterken kendi kalesine gol attı: 0-1.
83'üncü dakikada Artun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Caner, plase vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
Karşılaşmanın 90 dakikalık süresi 1-1 berabere tamamlandı.
106'ncı dakikada Orhan'ın ceza sahasında sert şutunda top kaleci Tomic'te kaldı.
116'ncı dakikada Marc, ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Oğulcan, takımına ikinci golü kazandırdı: 1-2.
Karşılaşma konuk takım Çaykur Rizespor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Çaykur Rizespor çeyrek finale yükselirken, Şanlıurfaspor ise kupa mücadelesinden elendi.
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