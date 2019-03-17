Şanlıurfaspor - Bandırmaspor Baltok: 3-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Hasan Avcı, Fatih Söyler, Uğur Önay
ŞANLIURFASPOR : Ömer – Samet, Aykut, Harun, Oğuzhan, Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 80 Feridun), Ömer (Dk. 75 Benhur), Deniz Çevik, Emre, Fevzi (Dk. 68 Halil Köçer)
BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf – Adem, Samet, Üstün, Mete, Fatih (Dk. 64 Mustafa), Mehmet Yeniler, Taner, Deniz Ataç (Dk. 46 Mehmet Gürkan Öztürk), Batuhan, Hakan
GOLLER: Dk.7 Ömer, Dk.71 Samet. Dk.83 Can(penaltı) (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Zülküf (Bandırmaspor Baltok)
KIRMIZI KART: Dk.77 Mehmet Yeniler (Bandırmaspor BALTOK)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 27’nci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok’u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7’nci dakikada Emre’nin pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, güzel bir vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0
71’inci dakikada Ömer’in kullandığı korner atışında topa yükselerek kafayla vuran Samet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
83’üncü dakikada ceza alanında karambolde top Hakan’ın eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Can, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi:3-0
(FOTOĞRAFLI)