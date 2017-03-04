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Şanlıurfaspor-Adana Demirspor soyunma odaları

ŞANLIURFASPOR yardımcı antrenörü Serkan Demir, Adana Demirspor mağlubiyetin ardından herkesin şapkasını önüne koyması gerektiğini söyledi. Serkan Demir, dün 1-0 öndeyken yağan yağmurla maçın ertelendiğini ve futbolcuların kafalarında...

Şanlıurfaspor-Adana Demirspor soyunma odaları
ŞANLIURFASPOR yardımcı antrenörü Serkan Demir, Adana Demirspor mağlubiyetin ardından herkesin şapkasını önüne koyması gerektiğini söyledi.
Serkan Demir, dün 1-0 öndeyken yağan yağmurla maçın ertelendiğini ve futbolcuların kafalarında kazandıkları düşüncesine kapıldığını belirterek şöyle dedi:
"Sporcularımız dün attıkları bir golle dün maçı bitirdiklerini zannettiler. Arkadaşlarımız kusura bakmasınlar ama dün 7’nci dakikada 1-0 öndesin bu gün maça başlıyorsun 2-1 kaybediyorsun. Adana Demirspor iyi oynamadı ve pozisyona da giremedi ama iki gol attılar. Bu saatten sonra herkes şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım ve gereken tedbirler nelerse onları alıp yolumuza devam edeceğiz."
Adana Demirspor teknik direktörü Engin İpekoğlu ise önemli bir maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Bizim için 3 puan çok değerlidir. Dün yediğimiz golden sonra maça 1-0 başlamak ve bu günde sadece ikinci yarının ilk 15 dakikasının dışında saha içerisinde bütün düşündüklerimizi yapmaya çalışan bir takım vardı. Az pozisyona girdik ama kazandık. Futbolcularımı kutluyorum” diye konuştu.

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