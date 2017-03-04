Şanlıurfaspor-Adana Demirspor: 1-2

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Koray Gencerler (xxx), Cumhur Altay (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- Hasan (xxx) (Dk.77 Fevzi x), Abdülaziz (xxx), Artun (xx) (Dk.46 Batuhan xx), Marc (xx), Berkay Can (xx), Kağan (xxx), Atiemwen (xxx), Ndongala (xx) (Dk.46 Mertcan xx), Soro (xxx), Caner (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Mehmet (xxx), Pote (xxxx), Sercan (xxx) (Dk.64 Souza xx), Onur (xx), Oğuzhan (xxx), Nikola (xx), Berkay (xxx), Tiago (xx) (Dk.78 Alican x), Leroy George (xxxx) (Dk.88 Berat)

GOLLER: Dk.2 Abdülaziz (Şanlıurfaspor), Dk.43 Leroy George, Dk.77 Pote (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ndongala, Fevzi (Şanlıurfaspor), Göksu (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor sahasında, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.

Dün akşam Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle stadın zemini suyla dolunca ertelenen Şanlıurfaspor-Adana Demirspor karşılaşması bugün kaldığı 7'nci dakikadan devam etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da izlediği karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 mağlup etti.

15’nci dakikada Abdülaziz’in kullandığı serbest vuruşta top üst kale direğine çarparak oyun dışına çıktı.

33’üncü dakikada Oğuzhan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote’nin vuruşunda top az farkla oyun dışına çıktı.

43’üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında Leroy George’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

63’üncü dakikada Hasan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan’ın sert şutunda top kaleci Emrullah’ta kaldı.

76’ncı dakikada Atiemwen’in ceza sahası dışında attığı sert şutta top kaleci Emrullah’ta kaldı.

77’nci dakikada Adana Demirspor atağında Onur’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



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