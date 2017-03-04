Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Şanlıurfaspor-Adana Demirspor: 1-2

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () STAT: GAP Arena  HAKEMLER: Koray Gencerler (xxx), Cumhur Altay (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- Hasan (xxx) (Dk.77 Fevzi x), Abdülaziz (xxx), Artun (xx) (Dk.46 Batuhan xx), Marc (xx), Berkay Can (xx),...

Şanlıurfaspor-Adana Demirspor: 1-2

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()
STAT: GAP Arena 
HAKEMLER: Koray Gencerler (xxx), Cumhur Altay (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- Hasan (xxx) (Dk.77 Fevzi x), Abdülaziz (xxx), Artun (xx) (Dk.46 Batuhan xx), Marc (xx), Berkay Can (xx), Kağan (xxx), Atiemwen (xxx), Ndongala (xx) (Dk.46 Mertcan xx), Soro (xxx), Caner (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Mehmet (xxx), Pote (xxxx), Sercan (xxx) (Dk.64 Souza xx), Onur (xx), Oğuzhan (xxx), Nikola (xx), Berkay (xxx), Tiago (xx) (Dk.78 Alican x), Leroy George (xxxx) (Dk.88 Berat)
GOLLER: Dk.2 Abdülaziz (Şanlıurfaspor), Dk.43 Leroy George, Dk.77 Pote (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Ndongala, Fevzi (Şanlıurfaspor), Göksu (Adana Demirspor)
TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor sahasında, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.
Dün akşam Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle stadın zemini suyla dolunca ertelenen Şanlıurfaspor-Adana Demirspor karşılaşması bugün kaldığı 7'nci dakikadan devam etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da izlediği karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 mağlup etti.
15’nci dakikada Abdülaziz’in kullandığı serbest vuruşta top üst kale direğine çarparak oyun dışına çıktı.
33’üncü dakikada Oğuzhan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote’nin vuruşunda top az farkla oyun dışına çıktı.
43’üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında Leroy George’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.
63’üncü dakikada Hasan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan’ın sert şutunda top kaleci Emrullah’ta kaldı.
76’ncı dakikada Atiemwen’in ceza sahası dışında attığı sert şutta top kaleci Emrullah’ta kaldı.
77’nci dakikada Adana Demirspor atağında Onur’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.
Karşılaşma Adana Demirspor’un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.