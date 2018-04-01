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Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-3

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xxx), Ömer Yüzer (xxx), Ahmet Deveci (xxx) ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx) -  Berkay (xxx), Alican Tez (xxx), Mehmet Sayan (xxx), Fatih...

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-3

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xxx), Ömer Yüzer (xxx), Ahmet Deveci (xxx)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx) -  Berkay (xxx), Alican Tez (xxx), Mehmet Sayan (xxx), Fatih (xxx), Bilal (xxx), Alper (xxx), Emre (x) ( Dk. 65 Ahmet Buğrahan x), Oguzhan (x) (Dk. 75 Fıratman x) Rıdvan (x) (Dk. 46 Yeldar x), Mehmet Eksik (xxx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xxx) – Mert (x), (Dk. 77 Hakan x), Mehmet Arı (x) ( Dk. 58 Deniz x), Caner (xxx), Recep (xxx), Semih (xxx), Fırat (xxx), Onur (xxx), Aykut (x) ( Dk. Onur x), Emrah (xxx), Eray (xxx)
SARI KARTLAR: Berkay, Bilal, Mehmet Eksik,  Alican, (Karaköprü Belediyespor) – Semih, Caner, Mert, (Büyükçekmece Tepecikspor)

GOLLER: Dk. 6 Bilal, (Karaköprü Belediyespor), Dk. 30 Semih, Dk. 74 Caner, Dk. 82 Fırat,  (Büyükçekmece Tepecikspor)

TFF 3’üncü Lig 3'üncü Grup 29’uncu haftasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’a 3 - 1 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6’ncı dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle baş başa kalan Bilal güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
30’uncu dakikada ceza sahasında topu alan Semih, sert vuruşuyla skora dengeyi getirdi. 1-1
74’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Caner, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu. 1-2
82’nci dakikada ceza sahası içerisinde Semih'in topuyla buluşan Fırat, iyi bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

FOTOĞRAFLI

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