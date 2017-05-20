Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

Şanlıurfa'da maç sonu gerginliğe polis müdahalesi

Şanlıurfaspor'un, sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düştüğü maçın ardından tepki gösteren taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sahaya attı. Polis taraftlarla biber gazıyla müdahale ederken, gerginlik...

Şanlıurfa'da maç sonu gerginliğe polis müdahalesi

Şanlıurfaspor'un, sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düştüğü maçın ardından tepki gösteren taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sahaya attı. Polis taraftlarla biber gazıyla müdahale ederken, gerginlik saha dışına da taştı.
TFF 1'inci Lig'in son haftasında sahasında Elazığspora'u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düşen Şanlıurfaspor taraftarları, GAP Arena'daki maçın bitiş düdüğüyle slogan atıp tribünlerdeki koltukları söküp sahaya attı. Bazı taraftarların sahaya girdiği maç sonrası yaşanan gerginliğe polis, biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleyle kalabalık, sahadan ayrılırken dışarıda da taşkınlık yaptı.
Bir grup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yapıp, Passolig kartlarını yaktı. Çevik kuvvet polislerinin görüştüğü grup, bir süre sonra eyleme son verip dağıldı. Trafiğin kısa süre kapanmasına yol açan protesto eyleminin ardından polis, zırhlı araç ve TOMA'larla Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Polisin sahaya girmesi
- Taraftarların koltukları fırlatması
- Polisin gazla müdahale etmesi
- Taraftarların kaçması
- Saha dışındaki taraftarlara müdahale
- Polisin taraftarları kovalaması
- Polisin tazyikli su ile müdahalesi
- Belediye binası önünde toplanan taraftarlar
- Taraftarların slogan atması
- Polisin güvenlik önlemi alması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL-Ömer PINAR / ŞANLIURFA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246