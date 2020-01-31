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Şanlıurfa'da kız öğrenciler yeşil sahaya indi, hünerlerini sergiledi

SPOR 31.01.2020, 10:20
Şanlıurfa'da kız öğrenciler yeşil sahaya indi, hünerlerini sergiledi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, futbola kız öğrenciler de yoğun ilgi göstermeye başladı. Kentte yeşil sahaya inen kız öğrenciler sergiledikleri performansla göz dolduruyor. "Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları" projesi ile öğrencilere destek veren Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, "Futbolda kadının adı yok. Pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuşuyoruz, çalışıyoruz ama futbolda bunu yeterince konuşmuyoruz. Halbuki bu konuya gönül vermiş kız çocukları var, kadınlar var" dedi.
Kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla Visa tarafından 9 ilde hayata geçirilen "Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları" projesinin Şanlıurfa'daki tanıtımı Yenice Mahallesi'ndeki sentetik çim sahada yapıldı. Proje kapsamında Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa'da açılan ücretsiz futbol okullarında 9-14 yaş arası kızlar profesyonel antrenörler tarafından eğitiliyor. Haftada 2 gün antrenmana çıkan Şanılurfalı kız öğrencilerin idmanıyla başlayan etkinliğe Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Meliz Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ile Team Visa kapsamında desteklenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Didem Karagenç katıldı. Karagenç, kız çocuklarıyla antrenman yaptı.
"FUTBOLDA KADININ ADI YOK"
Şanlıurfa'da yağmur altında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, erkek sporu olarak bilinen futbolda artık kadının da adının olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Futbolda kadının adı yok. Pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuşuyoruz, çalışıyoruz ama futbolda bunu yeterince konuşmuyoruz. Halbuki bu konuya gönül vermiş kız çocukları var, kadınlar var. Buradan belki kendilerine gelecek inşa edebilecek pek çok kız çocuğu var. Biz; onlara destek olsun, ufukları açılsın ve buradaki bu cinsiyet ayrımcılığının hepimiz bir nebze de olsa farkına varalım, kendimize bir ayna tutalım ve geleceği geçmişten daha farklı kılalım niyetiyle yola çıktık, güzel başlangıç oldu. Türkiye'nin dört bir yanında da gerçekleştirilecek, inşallah büyüyerek devamı gelecektir diye düşünüyorum."
"KADINLARIN HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİNE İNANDIĞI BİR DÜNYA İSTİYORUZ"
Projenin 9 ilde 200'den fazla kız çocuğuna futbol oynama imkanı sağlayacağını belirten Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen de "Yaklaşık 1,5 yıldır üzerine titrediğimiz bir çalışmanın ilk adımının Şanlıurfa'da atılması bizleri çok mutlu etti. Kadınlar oynadığında, bu yeşil sahaya ayak bastıklarında her şeyi yapabileceklerine olan inançları çok daha fazla artıyor. Dünyadaki bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Biz de kadınların her şeyi yapabileceğine inandığı bir dünya istiyoruz" dedi.
"TOPLUMDAKİ CİNSİYET YARGILARINI SAHADA KIRMAK İSTİYORUZ"
Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Melis Abacıoğlu ise toplumdaki cinsiyet yargılarını sahada kırmak istediklerini, bu amaçla yola çıktıklarını söyledi. Abacıoğlu, şunları kaydetti:
"Bu vizyonu paylaştığımızda Visa elini kaldırdı ve dedi ki 'Biz de sizinle birlikte bu yola çıkmak istiyoruz'. Bugün de bu yolun ilk adımını görüyorsunuz. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ilk defa bugün Şanlıurfa'da başladı. İnanılmaz bir dönüşüm oluyor. Kız çocukları sahaya geldiklerinde öncelikle 'ben bunu oynayamam' diye geliyorlar. Biz çıkarken 'aslında oynayabiliyormuşuz' diye çıkmalarını bekliyorduk; çıkarken bambaşka şeyler söyleyerek çıkıyorlar. 'Acaba futbol oynuyorsam mühendis, doktor olabilir miyim, gece dışarı çıkabilir miyim, hayal ettiğim bölümü okuyabilir miyim' diye sahadan çıkıyorlar. Kendilerine koydukları bütün o kalıpların hepsini yıkıp çıkıyorlar. Bizim için çok kuvvetli dönüştürücü bir araç bu."
HEDEFLERİ MİLLİ TAKIM
Yeşil sahada hünerlerini sergileyen Şanlıurfalı kız öğrenciler, tek hedeflerinin milli takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.
Futbol okulunda antrenmanlara başlayan 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Narin Yüksel, futbola erkeklerle oynayarak başladığını söyledi. Suruç'ta yaşadıklarını ve ilçede kızlardan oluşan bir takımın bulunmadığını anlatan Yüksel, "12 yaşımda olduğumda babam beni buraya Mustafa hocanın yanına getirdi. 3 aydır burada futbol oynuyorum. Suruç'ta hep diyorlar; 'Niye oynuyorsun, git evde iş yap, niye erkeklerle oynuyorsun?' Kız takımı olunca daha rahat oynuyorum. Visa'ya desteği için çok teşekkür ediyorum. Milli takımda oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İrem Yükselir de okulda futbol oynamaya başladığını söyleyerek, "Futbol oynamaya başladım ama erkekler 'Kızsın sen, futbol oynayamazsın' diyorlardı, kızlar da futbol oynamıyordu. Hırs yaptım, babam da antrenör, ondan taktik alıp ben de futbolu sevdim. Oynarken büyük zevk alıyorum. Ben avukat olmak istiyorum ama futbolu da hobi olarak yapıyorum" diye konuştu.
9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşında Büşra Yeşil ise futbola olan ilgisi nedeniyle okulundaki öğretmenleri tarafından yönlendirildiğini kaydetti. Yeşil, futbolu çok sevdiğini ve ileride ünlü bir futbolcu olmak istediğini söyledi.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kız öğrenciler çeşitli mesajların yazılı olduğu dövizler açtı. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Projenin tanıtımına katılanlar
- Katılımcıların konuşmaları
- Kız öğrencilerin antrenmanından görüntüler
- Röportajlar
- Genel ve detay görüntüler
(Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, )

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