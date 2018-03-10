Sancaktepe Belediyespor - İnegölspor: 3-1

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Abdurrahman Atabay, Abdulkadir Döner

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Recep Burak Yılmaz, Samet Akaydin, Bahadır Erol, Süleyman Olgun, Yener Demirci, Melik Derin, Umut Koçin, Selim Kayacı (Dk.46 Mertcan Aktaş), İlker Avşar (Dk.68 Serhat Koruk)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan, Kemal Hastürk, Enes Bayır, Gökhan Kurumuş, Emrah Dağ, Raif Demir, Cengiz Ötkün, Barış Sinan Üstün (Dk.68 Enes Ata)(Dk.80 İsa Akgöl),Emirhan Aydoğan, Anıl Şahin, Kaan Aygün (Dk.65 Ahmet Hakan Şahin)

SARI KART: Emrah Dağ, Cengiz Ötkün (İnegölspor)

GOLLER: Dk.9 İlker Avşar, Dk.37 Melik Derin, Dk.79 Serhat Koruk (Sancaktepe Belediyespor) - Dk.90 Cengiz Ötkün (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, İnegölspor'u konuk etti. Karşılaşma Sancaktepe Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadalede ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada İlker Avşar, 37'nci dakikada Melik Derin ve 79'uncu dakikada Serhat Koruk kaydederken, konuk İnegölspor'un tek golünü 90'ıncı dakikada Cengiz Ötkün attı. Sancaktepe Belediyespor bu galibiyet ile 6'ncı sırada 48 puanla yer alırken, İnegölspor 7'nci sırada 46 punla bulunuyor.