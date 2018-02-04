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Sancaktepe Belediyespor - Bodrumspor: 3 - 1

İSTANBUL,() -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, Bodrumspor'u 3 - 1 yendi. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Gürel Uzuner düdük çaldı. Karşılaşmada Sancaktepe Belediyespor'un gollerini 22'nci dakikada...

Sancaktepe Belediyespor - Bodrumspor: 3 - 1

İSTANBUL,() - 

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, Bodrumspor'u 3 - 1 yendi. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Gürel Uzuner düdük çaldı. Karşılaşmada Sancaktepe Belediyespor'un gollerini 22'nci dakikada Yener Demirci, 42'nci dakikada Umut Koçin ve 67'nci dakikada İlker Avşar atarken, Bodrumspor'un tek golünü 36'ncı dakikada Şaban Genişyürek penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Sancaktepe Belediyespor 39 puanla 5'inci sırada bulunurken, Bodrumspor 17 puanla 15'inic sırada yer alıyor. 

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