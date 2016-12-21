Sancaktepe Belediyespor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

İSTANBUL, () - ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 72'nci dakikada Iyayi Atiemwen kaydetti. Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, Sancaktepe Belediyespor ise 3 puanda kaldı.
İSTANBUL, () - ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.