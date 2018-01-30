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Sanal parayla futbolcu transfer ettiler

Alaattin ONUR / AKYAZI-SAKARYA,()  Sakarya'nın Akyazı ilçesinde amatör küme takımlarından Harunustaspor, 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu'nu sanal para karşılığında transfer etti. Sakarya 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele...

Sanal parayla futbolcu transfer ettiler

Alaattin ONUR / AKYAZI-SAKARYA,() 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde amatör küme takımlarından Harunustaspor, 22 yaşındaki Ömer Faruk Kıroğlu'nu sanal para karşılığında transfer etti.
Sakarya 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor sezonun ikinci yarısı için Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Haldun Şehit, futbolcuyu 2 bin TL değerindeki sanal para 0.0524 Bitcoin ve ayrıca 2 bin 500 TL teklif etti. Toplam 4 bin 500 TL'ye tekabül eden teklifi kabul eden Ömer Faruk Kıroğlu, Harunustaspor'a sezon sonuna kadar imza attı. Futbolcunun transfer ücreti, adına açılan Bitcoin hesabına aktarılırken, 2 bin 500 TL ise peşin verildi.
Transferin, dünyada Bitcoin'le yapılan ilk transfer işlemi olduğunu belirten Haldun Şehit, "Ülkede ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulübümüz de şampiyonluk yolunda Bu transfer bazında Türkiye'de hatta dünyada bir ilk oldu. Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz" dedi.
Yeniliklere açık olduğunu dile getiren futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu ise, "Benim için de bir ilk, dünya için de bir ilk. Başkanımın söylediği gibi yeni bir şey yapıyoruz, yeniliklere açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Transfer sözleşmesini imzalayan futbolcu daha sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- İmza töreninden detaylar
- Futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu'nun açıklamaları
- Kulüp başkanı Haldun Şehit'in açıklamaları 

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