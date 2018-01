Samuel Eto'o: "Türk futbolcular benim 800 metre arkamda"

"Teknik direktörlük aile yönetmek gibi"

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, yerli futbolcuların kapasitelerine güvenip, Türk futbolunu geliştirmek için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek "Bireysel hedefleri, kişisel istekleri olmalı. Rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı veya maçta çok koşmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o, Beşiktaşlı oyuncu Pepe ve Sivassporlu Arouna Kone, 'Yıldız Futbolcu Gözüyle Türk ve Avrupalı Antrenör' konulu panele katıldı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK AİLE YÖNETMEK GİBİ"

Eto'o, panelde yaptığı konuşmada teknik direktörleri kişilikleri, karakterleri ve futbol vizyonlarının birbirinden ayırdığını anlattı. Futbolu bir tiyatro oyununa benzeten Eto'o, "Teknik direktörlük aile yönetmek gibi. Kendi vizyonunu futbolculara aktarması saatler, günler, aylar alabilir. Bu nedenle bir sinemaya, bir aileye benzetebiliriz, kolay değil. Aslında önemli olan futbolcu ve teknik direktör ilişkisidir. Aranızda ne kadar iletişim olursa o kadar bizim yararımıza olur, hocanın oyuncu vizyonunu uygulayabiliriz. Guardiola ile çalıştığımızda iletişimimiz çok iyiydi, çok bilgi paylaşımı yaptık ve onun oyun vizyonunu sahaya tam olarak yansıtabildik" dedi.

"HAMZAOĞLU, RIZA HOCANIN YAPTIĞINI YAPARSA BAŞARILI OLUR"

Teknik direktör değişikliğinde futbolcuların yaşadığı sıkıntılara da değinen Eto'o, takıma yeni gelen teknik direktörün oyuncu grubuna uyum sağlamasının önemine vurguladı. Rıza Çalımbay'ın mükemmel bir teknik direktör olduğunu anlatan Eto'o, "Kendisi ilk geldiğinde oyun vizyonunu anlattı. Disiplinini sağladı. Kaptanlar arasında yönetime gidecek iletişimi sağladı. Bazı durumlarda yöneticilerin işlere karışmasını istemiyoruz. Teknik direktöre bırakılmalı. Takım içindeki yönetmenlik, uyum sağlama konusunda Rıza hocanın yaptığını Hamza Hamzaoğlu da yaparsa başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLCULAR BENİM 800 METRE ARKAMDA "

Türk oyuncuların kapasitelerine tam olarak güvenmediğini belirten Eto'o, "Türk futbolunda büyük teknik direktörler var. Altyapı var. Türk oyuncular kapasitelerine tam olarak güvenmiyor. Ben de bir ülkeye gittiğimde aklımda sadece futbol oynamak var. Ama aklımda her zaman neleri yapacağımı göstermek de var. Bu benim ülkemin ve kıtamızın futbolunu büyüttü. Tüm futbolcular bu söylediklerimi eleştiri olarak görmemeli. Biz sonuçta bu ülkedeysek milli takım için oynayamayız. Farklı deneyim getiriyoruz. Türklerin farklı sorumlulukları var. Yerli oyuncular daha büyük sorumluluk almalı. Futbolu büyütmeli. Bireysel hedefleri, kişisel istekleri olmalı. Forvetin 20 gol atmam lazım demesi gibi. Rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 3 senedir buradayım, 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum veya maçta çok koşmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda" şeklinde konuştu.

ETO'O'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

Türk futbolunun kendi kimliğini yansıtması gerektiğini dile getiren Eto'o, "Beşiktaş gerçekten Avrupa'da en iyi takımlardan birisi ve Türkiye'yi yansıtıyor. Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtıyor. Türk futbolunun seviyesi muhteşem. Kendi kimliği olmalı ve bu kimliği pazarlamak lazım" dedi

"TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK 'NEDEN OLMASIN"

Çalıştığı takımlarda önemli deneyimler elde ettiğini aktaran Eto'o, futbolculuk kariyerinin ardından kesinlikle teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü söyledi. 'Türkiye'de teknik adam olarak çalışmak ister misin ?' sorusuna ise Eto'o, "Neden olmasın. Türkiye çok güzel ülke ama daha çok çalışmam gerekiyor. Ekolu bilmem gerekiyor. Olursa neden Türkiye olmasın" diye cevap verdi.

PEPE, "YURT DIŞINDAN TRANSFER TEKLİFİ GELDİĞİNDE ZORLANIYORLAR"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe de teknik direktörün oyuncularla iyi bir iletişim kurması gerektiğini vurguladı. Genç oyuncuların sorun yaşaması halinde bunu ilk olarak takım kaptanı üzerinden teknik direktör ya da yönetime bildirmesi gerektiğini aktaran Pepe, "Kaptan da takım arkadaşlarının durumunu bilmeli. Türk futbolcuları çok yetenekli. Çok yetenekli ama ileri bir adım atmak zorunda olduklarında, yurt dışına transfer ya da milli takımda üst düzeyde oynama konusunda o adımı atarken zorluk yaşıyorlar. Bence sıkı sıkıya çalışmalılar" diye konuştu.

"CENK 2-3 HAFTA MENTAL OLARAK ZORLANDI"

Cenk Tosun'un Everton'a transferi hakkında konuşan Pepe, milli futbolcunun kendisine teklif geldiğinde 2-3 hafta dalgalanma süreci yaşadığını anlattı. Bu sürecin ardından Cenk'in toparlanma dönemine girdiğini aktaran Pepe, "Orada dalgalanmayı gördüm ve Türk futbolcular öne atacakları bir adımda mental olarak ne kadar zorlandıklarını gördüm. Cenk ile konuştuk maçlardan önce gittiğimiz kampta. Ben ona sadece 'günün tadını çıkar, kendini geliştir' dedim. Sonuçta iyi oldu" dedi.

Türk futbolcuların sabırsız yapıya sahip olduğunu aktaran Pepe, 70'inci dakikadan sonra futbolcuların beyinleriyle değil kalbiyle oynamasının sahaya olumsuz yansıyabildiğini belirtti.

KONE, "SAMET HOCA BENİM İÇİN GERÇEK BABA"

Sivassporlu Arouna Kone de soruları cevaplandırdı. Kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörün kim sorusuna Kone, "Samet hoca benim için gerçek baba" diye cevap verdi. Sivasspor'daki ilk zamanlarında yabancı futbolcularla iyi enerjiyi nasıl oluşturabilecekleri konusunda Samet Aybaba ile görüştüklerini anlatan Kone, "O bana sabırlı olmamı söyledi. Dediğini yaptım, bekledim. Şimdi aile gibi olduk. Samet hocanın dediği doğru çıktı" dedi.

Kone de Türk oyuncuların daha fazla sorumluluk alıp, Türkiye'yi yurt dışında daha fazla temsil etmesi gerektiğini söyledi.

