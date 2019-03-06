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Samudio: Ligi üst sıralarda tamamlayacağız

Aytekin KALENDER / RİZE,() - Çaykur Rizespor'un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, "Ligi üst sıralarda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir şüphem yok" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında İstikbal...

Samudio: Ligi üst sıralarda tamamlayacağız

Aytekin KALENDER / RİZE,() - Çaykur Rizespor'un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, "Ligi üst sıralarda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir şüphem yok" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. 
Yeşil-mavili ekibin Paraguaylı futbolcusu Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Fenerbahçe maçını çok düşünmeden önlerinde oynanacak olan maçlara odaklanmaları gerektiğini belirten Samudio, "İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık. Bizden beklentiler düşüktü ama biz üstümüze düşeni yaptık. İlk 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Önümüzde çok uzun bir maraton var. Fenerbahçe maçındaki skora takılmadan hemen önümüzdeki maçları düşünmeliyiz. İkinci devrede yapmış olduğumuz iyi başlangıcın devamını getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"TEK DÜŞÜNCEM TAKIMIN BAŞARISIDIR"
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig'de gol kralı olmasına karşın son haftalarda yedek kalmasını değerlendiren Samudio, "Biz şu anda ekip olarak çok kuvvetli bir hale geldik. 1'inci Lig'de mücadele ettiğimiz ekip daha farklıydı. Hocamız gerekli seçimleri gerek ilk 11 için gerek sonradan giren oyuncular için yapıyor. İlk 11'de oynasam da sonradan oyuna girsem de benim şu an için tek düşüncem takımın başarısıdır. Performans olarak her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İdmanlarda çok iyi bir şekilde çalışıyorum. Bu çalışmaların neticesinde ilk 11'de yer alacağımı düşünüyorum, olmazsa da benim için büyük bir problem değil. Tek isteğim takımın başarılı olması ve bulunduğu konumdan daha da yukarıya çıkmasıdır" ifadelerini kullandı. 
"LİGİ ÜST SIRALARDA TAMAMLAYACAĞIZ"
Çaykur Rizespor'un sezon sonunda kümede kalacağına inandığını belirtten Paraguaylı golcü, "Çok kaliteli bir ekibimiz ve hocamız var. Hocamız bütün maçları izliyor ve bize rakiplerimizle ilgili çok doyurucu bilgiler veriyor. Ligi üst sıralarda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir şüphem yok" şeklinde konuştu.
"HEPSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Çaykur Rizespor forması ile 1,5 yılda 3 farklı teknik direktör ile çalışan Samudio, Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez ve Okan Buruk hakkında şöyle konuştu:
"Üç teknik direktör ile ilgili düşüncelerim olumlu. Bence üçüde çok iyi hocalar. Hepsinden çok şey öğrendim. Hikmet hoca geçen sene takımı kurdu ve bir başarı elde etti. Daha sonra yaşanan bir duraklama döneminin ardından İbrahim hoca geldi. İbrahim hocamız ile şampiyon olduk. Süper Lig'e birlikte başladık ama duraklama yaşadık ve Okan hoca geldi. Hepsi çok değerli teknik direktörler ve farklı çalışma tekniklerine sahipler. Hepsi benim futboluma katkı sağladı."

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