Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

Samsunsporlu Kevin Brands: "Golle başlamak çok güzel"

TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor'un ara transferde Hollanda'nın takımlarından Go Ahead Eagles’tan transfer ettiği 28 yaşındaki Kevin Brands, "Golle başlamak çok güzel bir duygu" dedi. Transferinden önce Samsun...

Samsunsporlu Kevin Brands: "Golle başlamak çok güzel"
TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor'un ara transferde Hollanda'nın takımlarından Go Ahead Eagles’tan transfer ettiği 28 yaşındaki Kevin Brands, "Golle başlamak çok güzel bir duygu" dedi.
Transferinden önce Samsun hakkında fazla bir bilgisinin olmadığını, Samsunspor taraftarının ise kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyeyen Kevin Brands, şunları söyledi:
"Samsun'a geldikten ve şehri gördükten sonra çok mutlu oldum. Samsun, çok güzel bir şehir. Yeni stadyum çok çok güzel. Samsunspor'da gol atmak ve oynarken golle başlamak çok güzel bir duygu. Normalde çok sakindimdir. Evkur Yeni Malatyaspor maçında kullandığım penaltıda taraftarımızdan dolayı çok heyecanlandım. Mükemmel bir taraftarımız var ve onlardaki bu heyecan biz futbolcuları etkiliyor."
PSV Eindhoven takımında sportif direktör olarak görev yapan babası Marcel Brands'a daha önce Fenerbahçe'den teklif geldiğini, ancak bu transferin gerçekleşmediğini vurgulayan Kevin Brands, bu konuda şöyle konuştu:
"Babamla sık sık konuşuyoruz. Sözleşme imzalamadan önce kendisiyle konuştum. Samsun'u pek fazla yakından bilmiyordu ama Samsunspor'a gelişimdeki kararımda etkili oldu. Babamın Türkiye'de çalışması olmamıştı ama onun yerine Türkiye'ye ben gelmiş oldum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.