Samsunsporlu Kevin Brands: "Golle başlamak çok güzel"

TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor'un ara transferde Hollanda'nın takımlarından Go Ahead Eagles’tan transfer ettiği 28 yaşındaki Kevin Brands, "Golle başlamak çok güzel bir duygu" dedi.Transferinden önce Samsun hakkında fazla bir bilgisinin olmadığını, Samsunspor taraftarının ise kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyeyen Kevin Brands, şunları söyledi:"Samsun'a geldikten ve şehri gördükten sonra çok mutlu oldum. Samsun, çok güzel bir şehir. Yeni stadyum çok çok güzel. Samsunspor'da gol atmak ve oynarken golle başlamak çok güzel bir duygu. Normalde çok sakindimdir. Evkur Yeni Malatyaspor maçında kullandığım penaltıda taraftarımızdan dolayı çok heyecanlandım. Mükemmel bir taraftarımız var ve onlardaki bu heyecan biz futbolcuları etkiliyor."PSV Eindhoven takımında sportif direktör olarak görev yapan babası Marcel Brands'a daha önce Fenerbahçe'den teklif geldiğini, ancak bu transferin gerçekleşmediğini vurgulayan Kevin Brands, bu konuda şöyle konuştu:"Babamla sık sık konuşuyoruz. Sözleşme imzalamadan önce kendisiyle konuştum. Samsun'u pek fazla yakından bilmiyordu ama Samsunspor'a gelişimdeki kararımda etkili oldu. Babamın Türkiye'de çalışması olmamıştı ama onun yerine Türkiye'ye ben gelmiş oldum."

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