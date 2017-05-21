Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

Samsunsporlu Göksu hafıza kaybı yaşadı

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un cumartesi akşamı 0-0 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında oynayan futbolcusu Göksu Türkdoğan'ın oyun sırasında hafıza kaybı yaşadığı, soyunma odasında anlaşıldı. Samsunspor'un...

Samsunsporlu Göksu hafıza kaybı yaşadı
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un cumartesi akşamı 0-0 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında oynayan futbolcusu Göksu Türkdoğan'ın oyun sırasında hafıza kaybı yaşadığı, soyunma odasında anlaşıldı.
Samsunspor'un ligte kaldığı maçta Bandırmaspor bir alt lige düşerken Göksu, bir pozisyonda rakibiyle havada çarpıştı. Maçın son 15 dakikasını hafızası yerinde olmadan geçirdiği soyunma odasına girdiği zaman fark edilen Göksu, hemen özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göksu'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Sportif Direktör Coşkun Zeren, şunları söyledi:
"Yaşadığı çarpışmanın etkisiyle hafıza kaybı yaşamış. Maç bittikten sonra da hiçbir şey hatırlamıyordu. Soyunma odasında da kendinde değildi. Soyunma odasında bize, (Ben neredeyim, neden buradayım) deyince bir sorun olduğunu anladık ve hemen hastaneye kaldırdık. Hastanede kendine geldi. Sağlık durumu iyi. Taburcu olacak."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246