Samsunsporlu Georgios Samaras: "Hakem hatalarından 4 puan kaybettik"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor’un Yunan golcüsü Georgios Samaras, Adana Demirspor ve Boluspor maçlarında kaybettikleri 4 puanı hakemlerin hatasından kaybettiklerini ama bunları unutup önlerinde oynayacakları maçlara bakmaları gerektiğini söyledi.

Samaras, her iki maçta da kaybedilen 4 puanın hakem hatalarından olduğunu ama artık önlerinde oynayacakları maçlara odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Hakemler hakkında konuşmayacağını belirten Georgios Samaras, "Çünkü hakemlerde benim performansımı yorumlamıyorlar. Bizim kaybettiğimiz 4 puan hakemler sonucunda oldu ama bu geçti. Bizim şuanda 4 puana yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Her ne kadar itiraz etsek de bu geçti. Bundan sonraki maçlarda performansımızı devam ettirip, önümüze bakmamız gerekiyor. Bu puanları almış olsaydık daha farklı şeyleri konuşacaktık ama şuanda olduğumuz yerdeyiz. Oyuncular olarak da geçmişe değil, önümüzdeki maçlara bakıp onlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Samsunspor’daki performansını değerlendiren Samaras, "Buraya geldiğim zaman herkese karşı net bir şekilde durdum. O zamanda farklı bir hoca ve teknik ekip vardı. Ama başlama açısından bakıldığında hazır değildim. Tam performansımda değildim. Kamp dönemine geç katıldım. Ligin resmi maçlarının başlamasına 3-4 kala Samsunspor’a gelmiştim. Sonuçta önemli olan benim kendi performansım ve ritmimi bulmamdı. Çünkü diğer oyuncular bu dönemde benden daha öndeydiler. Ekim ayından bu yana iyi çalıştım. Şuanda da kendi vücudumu ve sağlığımı iyi hissediyorum. Takım için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Hocamızın ve teknik ekibimizin bana ilk 11’de verdiği şansı yerine getirmeyi ve onlara güven vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın düz koşu yapması

-Georgios Samaras’dan detay

-Georgios Samaras'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)