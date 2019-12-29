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Samsunsporlu Burak Yılmaz: Şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un devre arasında Sancaktepe Futbol Kulübü’nden transfer ettiği defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz, emin adımlarla sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini...

SPOR 29.12.2019, 16:42
Samsunsporlu Burak Yılmaz: Şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un devre arasında Sancaktepe Futbol Kulübü’nden transfer ettiği defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz, emin adımlarla sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini söyledi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Belek ilçesindeki Kaya Palazo Golf Resort otelinde sürdüren Yılport Samsunspor’un yeni transferi Recep Burak Yılmaz, yeni takımına transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Recep Burak Yılmaz, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Heyecanım büyük. Profesyonelliğime ilk olarak Galatasaray altyapısında başladım. Daha sonra Kartalspor’da oynadım ve Sancaktepe Futbol Kulübü’ne transfer oldum. Şimdi de hedefleri, camiası ve taraftarı büyük Samsunspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefimiz tabiki de şampiyonluk. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım sezon sonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyen biz oluruz” dedi.
"SEZON SONU ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ"
Takımın Antalya kampını değerlendiren Recep Burak Yılmaz, “Kamp yoğun geçiyor. Hocamızın, futbolcu arkadaşlarımızın ve ağabeylerimin bana karşı tutumu çok olumlu. Buraya gelirken içimde bir endişe vardı. Bu endişeyi ağabeylerimin ve arkadaşlarımın enerjisiyle, tavsiyeleriyle ve bana yakın olmalarıyla atlattım. Takıma daha çabuk alışmam gerektiğini düşünüyorum. Alışırsam bu takım için daha çok verimli olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. En son isteyeceğim şey, taraftarımıza mahcup olmak. İnşallah onları mahcup etmeden gerek ben gerekse takım ağabeylerim ve hocalarımla birlikte çok çalışarak istedikleri şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Bunun için de çok çabalıyoruz. Ligde de çalıştığımız taktikleri, güç ve kuvveti sahaya yansıtarak şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.
"BEŞİKTAŞLI BURAK YILMAZ İLE AYNI İSİM VE SOYADINI TAŞIYORUZ"
Beşiktaşlı Burak Yılmaz’la da aynı isim ve soyadını taşıdığını belirten Burak Yılmaz, “Beşiktaş’ta oynayan Burak Yılmaz’la ben daha önce Galatasaray altyapısında oynarken aynı formayı terletmiştik. O zaman da takımda ‘2 tane Burak Yılmaz’ muhabbetleri oluyordu. Güzel benzetme. Bu beni onore ediyor. İnşallah bende onun gibi iyi yerlere gelip, Türk futboluna katkılar sağlarım. Onun gibi bir futbolcu olmak bana da nasip olur” şeklinde konuştu.
"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNE ÇIKMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Yılport Samsunspor formasıyla 19 Mayıs Stadyumu’nda taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Recep Burak Yılmaz, “Samsunspor deplasmanı her futbolcunun isteyeceği ve arzulayacağı bir deplasmandır. Ben Yılport Samsunspor’a rakipken de 2 kere 19 Mayıs Stadyumu’nda maça çıktım. 2’si de benim için o statta ve o atmosferde taraftarların önünde maç oynamak heyecan vericiydi. Her futbolcu dolu tribünlere karşı oynamak ister. Bende bu zevki rakipken Samsunspor da tattım. Ama şimdi bu taraftarın önünde Samsunspor forması altında mücadele edeceğim. İnşallah taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” diye konuştu.
TEK ÖZELLİĞİM SAÇLARIM
Saçlarının doğal olduğunu ifade eden Recep Burak Yılmaz, “Saçlarımla ilgili çok espriler de alıyorum. Bazı futbolculara benzetiliyorum. Saha içinde de dikkat çekiyorum. Saçlarımın bana yakıştığını ve tek özelliğim olduğuna inanıyorum. Bana artı değer katıyor. Saçlarım bu arada doğal. Yıllardır da stilimi bozmuyorum. Taraftarımızın da sosyal medyadan bana yerli David Luiz diyor. Umarım onlara iyi bir Burak Yılmaz seyrettirmek nasip olur. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Tek mücadelem takımım, taraftarım ve camiamız için olacak. Umarım mahcup olmadan emin adımlarla sezon sonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyen Samsunsporumuz olacak” dedi.

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