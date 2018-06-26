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Samsunspor’dan imza şov

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da bugün 2 futbolcu ile teknik direktörü Taner Taşkın'ın yardımcıları sözleşme imzaladı. Samsun Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Adana Demirspor'dan...

Samsunspor’dan imza şov

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da bugün 2 futbolcu ile teknik direktörü Taner Taşkın'ın yardımcıları sözleşme imzaladı.
Samsun Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Adana Demirspor'dan Savaş Yılmaz ile 3 yıllık, Şanlıurfaspor'dan Nuri Terliksiz ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın'ın yardımcıları da belli oldu. Teknik adam Taşkın'ın ekibinde Tacettin Bakacak ve Cenk İşler yardımcı antrenör oldu. Kaleci antrenörü Şanver Göymen, kondisyoner Çağdaş Uzun, analiz ve kondisyoner Başar Canoğlu olurken Emre Bayraktar da analizci görevini üstlenerek imzalarını attılar.
İLK ANTRENMAN 10 TEMMUZ
9 Temmuz tarihine kadar transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten teknik direktör Taner Taşkın, "9 Temmuz tarihine kadar transferi bitirip sahaya inmeyi planlıyoruz. 10-12 Samsun'da idmanlarımızı yapıp daha sonra Erzurum'a gideceğiz" dedi.

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