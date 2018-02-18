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Samsunspor’da moraller yerinde

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()  Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunpor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunpor, 20 Şubat Salı günü kendi evinde karşılaşacağı Ankaragücü...

Samsunspor’da moraller yerinde

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () 

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunpor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunpor, 20 Şubat Salı günü kendi evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Nuri Asan Tesislerinde, teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyun çalışması ile son buldu. 
Kırmızı-beyazlı takımın son dört haftada kazandığı 8 puanın ardından futbolcular, bugünkü antrenmanda oldukça neşeli bir görüntü sergiledi.

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