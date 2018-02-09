Samsunspor’da kayyum heyeti belli oldu

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’da kayyum heyeti isimleri açıklandı. Kayyum heyetinde görev alan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Elimizden gelen gayreti gösterip, Samsunspor’u layık olduğu yere getirmenin çabasını göstereceğiz” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Stadyumu’nda sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanını atanan kayyum heyeti de izledi. Samsunspor’da kayyum olarak da olsa görev almanın son derece gurur verici olduğunu belirten İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 7 tane arkadaş olarak bugün toplantımızı yapacağız. Aciliyetlerimiz var, önceliklerimiz var. Maddi tablomuzda çok iç açıcı rakamlar yok. Burada elimizden gelen gayreti gösterip, Samsunspor’u layık olduğu yere getirmenin çabasını göstereceğiz. Bizleri bir ara geçiş dönemi olarak değerlendirin. Şu dönemi valimizin önderliğinde en iyi yere getirme ekibi olarak değerlendirebilirsiniz. Bizler birazdan görevleri aramızda yapacağız. Samsunspor’un bir altyapı sorunu var, maddi durumunun düzeltilmesi gerekiyor. Birçok model var. Önümüzde güzel örnekler de var. Arkadaşlarımızla bir araya gelip, takımı kayyumdan çıkarak kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp haline getirmeyi tartışacağız. En güzel şekli ile bundan sonra devralacak arkadaşlarımıza da teslim edeceğiz. Ekonomik yapıdaki güçlüklerimiz devam ediyor. Bizden alacakları olan çeşitli futbolcular var. Onunla ilgili profesyonel yönetici arkadaşlarımız aramızdalar. Onlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Alacaklı futbolcularla gerekli anlaşma yoluna gideceğiz. Rutin olarak ödememiz gereken rakamlarımız var. Önceliklerimiz bunlardır. Bunu yaparken de sportif başarıyı ön planda tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla birtakım çalışmalar yapıp, kulübe gelir getirici faaliyetlerin de takipçisi olacağız” dedi.

Samsunspor’un hafta sonu kendi evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da değerlendiren Karayılmaz, “Bu ligin en alt takımı ile en üst takımı arasında çok büyük kalite farkı yok. Erzurumspor da can çekişen bir takım hüvviyetinde. Yendiğimiz zaman puanlarımız eşitlenecek. Kadromuzun kısıtlı olması sebebiyle kart sınırında olan arkadaşlarımız var. Belki bu bizi temkinli oynamaya yönlendirecek. Biz bu Erzurumspor’u yeneriz. Çok da iddialı değilim ama kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Samsunspor, taraftarı ile, 12’nci adamı ile burada gücünü her kulübe gösterebilecek niteliktedir” diye konuştu.

Kayyum heyetinde Nihat Soğuk, Mesut Aydoğdu, Mehmet Hayri Şen, Osman Arslan ve Mehmet Cem Yazgan da yer alıyor. Heyet yapacağı toplantının ardından görev dağılımını gerçekleştirecek.

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