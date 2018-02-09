Samsunspor’da kayyum heyeti belli oldu (2)

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da kayyumdan atanan heyetteki isimlerin görevleri belli oldu. Kulübe kayyum başkanı olarak Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz atandı. Mayıs 2018 tarihine kadar görev yapacak olan kayyum yönetimi ise şu şekilde oluştu:

Nihat Soğuk Samsunspor Başkan Yardımcısı ve Alt Yapı Sorumlusu, Suat Çakır Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu, Hayri Şen Samsunspor Genel Sekreteri ve Taraftar İrtibat Sorumlusu, Mesut Aydoğdu Samsunspor İdari İşler Sorumlusu ve Basın Sözcüsü, Osman Arslan Samsunspor Mali İşler Sorumlusu ve Cem Yazgan ise Samsunspor Hukuk İşleri Sorumlusu olarak görev alacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın idmana çıkması

- Kayyum heyetinin idmanı izlemesi

- Takımın idman yapması

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz'ın konuşması

- Takımın idman yapması

- Genel detaylar