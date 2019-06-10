Samsunspor’da İrfan Buz dönemi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör İsmet Taşdemir’le yollarının ayırmasının ardından İrfan Buz ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor’un İrfan Buz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Teknik direktör Buz, 2009-2013 Olpe, 2013 Iserlohn, 2013-2014 Bursaspor (yardımcı antrenör), 2014 Bursaspor, 2014-2015 Gençlerbirliği, 2015-2017 Yeni Malatyaspor (1’inci Lig şampiyonluğu elde etti), 2017 yılında da Osmanlıspor’u çalıştırdı. Yarın Samsun’a gelecek olan Buz'un, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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