Samsunspor’da hakeme tepkiler sürüyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()



SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’un sportif direktörü Coşkun Zeren, Boluspor maçının hakemine ateş püskürdü. Zeren, hakem Abdulkadir Bitigen’in kararlarının Samsunspor’a büyük zararlar verdiğini söyledi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, hafta sonu kendi evinde karşılaştıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Boluspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen’in 2 kez Samsunspor’un penaltısını vermediğini ve kulübü çok büyük zarara uğrattığını belirterek ateş püskürdü. Zeren, “Maçın tekrarını futbolcularla birkaç kez izledik. Süper lig hakemi Abdulkadir Bitigen net 2 penaltıyı göremedi ve veremedi” dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu’nun hakem Abdulkadir Bitigen hakkında gereğini yapmasını istediklerini belirten Zeren, “Ligde benzer haksızlıklara çok uğradık ama hakemlerin hep hata yaptığını düşündük ve böyle kabul ettik. Adana Demirspor maçında da Samaras’ın attığı net golü hakemler faul nedeniyle vermedi ve orada 2 puan kaybettik. Biz camia olarak hakemlere her zaman inanan ve güvenen bir kulübüz. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bizim güvendiğimiz ve inandığımız bir insandır. Ama Boluspor maçında yaşananları sadece hakem hatasıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Eğer bir haksızlık yapmışsak gereğini yapsın. Hiç kimsenin Samsunspor kulübü üzerinden hesap yapmaya kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Her zaman hata olabilir ama Boluspor maçında hata yok, bu çok net. Abdulkadir Bitigen kararlarıyla Samsunspor kulübüne çok büyük zarar verdi ve bu yarayı bilerek vermiştir. Bunu hata olarak kabul edemeyiz. Yusuf Namoğlu, bu hakem hakkında gereğini yapsın. Bizde bunun takipçisi olacağız. Ayrıca bundan sonra hakem Abdulkadir Bitigen’in ligde yönettiği maçların da takipçisi olacağız” diye konuştu.

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