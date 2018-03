Samsunspor’da Besim Durmuş dönemi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından 10 gün önce takımın başına gelen altyapı koordinatörü Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Samsunspor'da, 26 Şubat tarihinde Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna altyapı koordinatörü Besim Durmuş getirilmişti. Besim Durmuş, bugün Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde sezon sonuna kadar kendini Samsunsporlu yapan imzayı attı. İmza töreni öncesi konuşan Kayyum Heyeti Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "Bugün Samsunspor'un önümüzdeki süreci ile ilgili önemli bir gün olarak addediyoruz. Yaklaşık 10 gün önce Engin İpekoğlu'nun ayrılmasıyla birlikte Samsunspor kulübünün bundan sonraki teknik adamını kayyum heyetimiz ile beraber ve valimiz ile de istişare ederek karar aldık. Besim hocamız ile de her konuda anlaştık. Ben Samsunspor camiasına ve Samsun kentine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İMZA ÖNEMLİ DEĞİL, YETER Kİ SAMSUNSPOR İYİ OLSUN"

Teknik direktör Besim Durmuş, "Gururluyum. Heyecanım üst düzeyde. Her kategoride görev yaptım. Tüm Samsunlular gibi bende Samsunspor taraftarıyım. Biz Samsunspor'un bir parçasıyız. Bu imza çok önemli değil, biz doğduğumuz günden beri buraya aitiz. Verimli olmamız gereken bir dönemdeyiz. O anlamda herkesin bir bütün olması gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımızın kendini yalnız hissetmemesi gerekiyor. Çok kısa sürede bulunduğumuz yerlerden ayrılıp, Samsunspor'u hak ettiği yerlere birlikte taşıyacağız. Bana bu fırsatı tekrar verdikleri için destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey iyi olacak. Anlaşma çok önemli değil, biz kulübün içindeyiz. Bu sadece prosedür gereğidir. Sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yeter ki Samsunspor iyi olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknik direktör Besim Durmuş, sezon sonuna kadar geçerli olan teknik direktörlük imzasını attı.



