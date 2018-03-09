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Samsunspor’a baklava dopingi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da antrenmanı izleyen divan kurulu ve dernek üyeleri futbolcularla, teknik heyete baklava ikram etti. Spor Toto...

Samsunspor’a baklava dopingi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,()

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da antrenmanı izleyen divan kurulu ve dernek üyeleri futbolcularla, teknik heyete baklava ikram etti.
Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya gelen kırmızı-beyazlılar, Besim Durmuş yönetiminde antrenman yaptı. İdmanı izlemeye gelen Samsunspor Divan Kurulu üyeleri, SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever ve yönetimi ayrı ayrı futbolcu ve hocalara baklava ikramında bulundular.
Ayrıca Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz’a Halk Eğitim Merkezi tarafından toplanıp, Samsunspor’un hesabına yatırılan 5 bin 80 TL’lik bağış makbuzunu takdim etti.
GAZİANTEPSPOR MAÇI ZORLU GEÇECEK
Takım hakkında bilgi veren Sportif Direktör Coşkun Zeren, Gaziantepspor maçının zorlu geçeceğini söyledi. Zeren, "Haftayı 3 puanla bitirdik. Hafta sonu Gaziantep’e kazanmak için gideceğiz. Gaziantep maçı bizim için çok zorlu geçecek. Kazandığımız taktirde çok önemli mesafe kat etmiş olacağız. Gaziantep’den mutlu döneceğimize inanıyorum. Şuanda takımın morali yerinde. Ercan, Oğuz ve Furkan’ın sakatlıklardan dolayı durumları maç saatinde netlik kazanacak. Onun haricinde kaptanımız Ahmet Burak Solakel cezalı olacak. Hocamız bundan sonraki takımın son idmanlarını sahada kullanacağı oyuncularla gerçekleştirecek" dedi.
BUDAK, AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Öte yandan Samsunspor’un genç oyuncusu Ufuk Budak Azerbaycan Milli Takımı'na davet edildi. Budak, Bolu maçının ardından milli takım kampına katılacak.

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