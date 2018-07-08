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Samsunspor, yarın topbaşı yapıyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () Bu sezon TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Samsunspor, yarın Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 10 gün Samsun’da çalışacak olan kırmızı-beyazlılar,...

Samsunspor, yarın topbaşı yapıyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

Bu sezon TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Samsunspor, yarın Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
10 gün Samsun’da çalışacak olan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap kampını ise Erzurum’da tamamlayacak.
Tarihinde ilk kez TFF 2’nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yarın Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya gelecek. Öğleden sonra toplanacak olan futbolcular daha sonra ilk idmanını yaparak 2018-2019 yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Şu ana kadar yaptıkları 12 transfer ile ligin favorisi konumuna gelen kırmızı-beyazlılar da transfer çalışmaları devam ederken, takım 10 gün sürecek ilk etap kampının ardından ikinci etap için Erzurum’a gidecek.

(FOTOĞRAFLI)

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