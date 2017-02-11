SAMSUNSPOR VE TARAFTAR GRUPLARI
Dünyanın her yanında birçok futbol takımı vardır.
11 Şubat 2017 Cumartesi 01:57
Dünyanın her yanında birçok futbol takımı vardır. Bu futbol takımlarıyla doğru orantıda da taraftar grupları bulunur. Her takımın kendine göre farklı bir taraftar grubu vardır. Büyük ya da küçük olması önemli değildir. Önemli olan bu taraftar gruplarının ne kadar destek verdiği ve takımlarını ne kadar önemsediğidir. Türkiye’de de durum aynı şekildedir. Her şehrin bir hatta birden fazla futbol takımı vardır. Bu futbol takımlarının destekçileri büyük taraftar gruplarını oluşturmaktadır. Galatasaray’ın Ultraslan, Fenerbahçe’nin GFB ve Beşiktaş’ın da Çarşı taraftar grupları ülkenin en tanınmış olanlarıdır. Büyük şehirlerin dışında diğer şehirlerin de taraftar grupları kendi içinde önemlidir. Çok fazla taraftara, destekçiye sahip olan takımlardan biri de Samsunspor’dur. Samsunspor’un en önemli özelliği Samsun ilinin en büyük, en sevilen ve en başarılı futbol takımı olmasıdır. Durum böyle olunca da kurulduğu günden itibaren Samsunspor oldukça geniş bir destekçiye ve taraftar grubuna sahiptir. Şuan da eldeki bilgiler ile Türkiye’nin en eski taraftar grubu Ayder olarak bilinmektedir. Ancak eski bir haber sayesinde yeni bir bilgiye ulaşılmıştır. 1966 yılındaki bir haberden alınan fotoğraf sayesinde en eski grubun Samsunspor taraftar grubu olan Elsugolar olduğu tespit edilmiştir. 1967 yılından olan bu resim sayesinde her şey ortaya çıkmıştır. Elsugolar da kendi içlerinde üç farklı gruptan oluşmaktadır. Bunlar Lazigolar, Atakanlar ve Lakalar’dır. Bunlardan en büyüğü ve en eskisi olan Lazigolar, Lazigo Yılmaz önderliğinde kurulan bir gruptur ancak Lazigo Yılmaz’ın Almanya’ya gitmesiyle birlikte bu ekip de dağılmıştır. Bu gruptan sonra kurulan ilk grup Söğütlübahçeli Çılgınlar olmuştur. Fakat son zamanların en etkin ve en önemli taraftar grubu Şirinler olmuştur. İsmi ise ünlü bir çizgi film olan Şirinler’den gelmektedir.
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