SAMSUNSPOR VE TARAFTAR GRUPLARI

Dünyanın her yanında birçok futbol takımı vardır. Bu futbol takımlarıyla doğru orantıda da taraftar grupları bulunur. Her takımın kendine göre farklı bir taraftar grubu vardır. Büyük ya da küçük olması önemli değildir. Önemli olan bu taraftar gruplarının ne kadar destek verdiği ve takımlarını ne kadar önemsediğidir. Türkiye’de de durum aynı şekildedir. Her şehrin bir hatta birden fazla futbol takımı vardır. Bu futbol takımlarının destekçileri büyük taraftar gruplarını oluşturmaktadır. Galatasaray’ın Ultraslan, Fenerbahçe’nin GFB ve Beşiktaş’ın da Çarşı taraftar grupları ülkenin en tanınmış olanlarıdır. Büyük şehirlerin dışında diğer şehirlerin de taraftar grupları kendi içinde önemlidir. Çok fazla taraftara, destekçiye sahip olan takımlardan biri de Samsunspor’dur. Samsunspor’un en önemli özelliği

Samsun

ilinin en büyük, en sevilen ve en başarılı futbol takımı olmasıdır. Durum böyle olunca da kurulduğu günden itibaren

Samsunspor