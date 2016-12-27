Samsunspor'un transfer yasağı için temasta

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, transfer yasağının kaldırılması için temaslarının devam ettiğini açıkladı, "Başkanımız Erkurt Tutu şu an Ankara'da konuyla iligli yoğun görüşmeler halinde" dedi.Ligin 2'nci yarısının hazırlıkları için yapılacak kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Coşkun Zeren, şunları söyledi:"Takımımız yarın 14 gün sürecek olan kamp için Antalya'ya gidecek. İkinci devre hazırlıklarına başlayacak. Transfer yasağı ise devam ediyor. Başkanımız Erkut Tutu'nun görüşmelerinden 2-3 gün içinde sonuç alınacağına inanıyoruz. Teknik direktörümüz Osman Özköylü, yönetime ayrılmasını istediği futbolcularla ilgili raporunu vermişti. A Takım kadrosunda yer alan gençlerle bazı tecrübeli isimlerle yarın son görüşmeler gerçekleştirilecek. Bir kısmı kiralanacak, bir kısmına ise, 'kendine kulüp bul, denilecek."

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