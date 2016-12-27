Samsunspor'un transfer yasağı için temasta

Ligin 2'nci yarısının hazırlıkları için yapılacak kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Coşkun Zeren, şunları söyledi:
"Takımımız yarın 14 gün sürecek olan kamp için Antalya'ya gidecek. İkinci devre hazırlıklarına başlayacak. Transfer yasağı ise devam ediyor. Başkanımız Erkut Tutu'nun görüşmelerinden 2-3 gün içinde sonuç alınacağına inanıyoruz. Teknik direktörümüz Osman Özköylü, yönetime ayrılmasını istediği futbolcularla ilgili raporunu vermişti. A Takım kadrosunda yer alan gençlerle bazı tecrübeli isimlerle yarın son görüşmeler gerçekleştirilecek. Bir kısmı kiralanacak, bir kısmına ise, 'kendine kulüp bul, denilecek."
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