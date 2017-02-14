Samsunspor'un 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesinin lansmanı gerçekleşti

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından Samsunspor'a destek için başlatılan ve 155 bin Samsunspor forması satılarak kulübe 8 milyon 525 bin TL gelir sağlanması hedeflenen 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Gecede yaklaşık 30 bin forma satıldı.

Samsunspor Külübü'ne destek için Atakum Belediyesi tarafından başlatılan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesinin lansmanı Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Lansmana Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Samsunsporlu futbolcular, davetliler ve taraftarların yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Gecede ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, telekonferans sistemiyle bağlanarak kısa bir konuşma yaptı. Geceye destek veren herkese teşekkür eden Bakan Çağatay, "Herkesin elini taşın altına koyması ve Samsunspor'un önümüzdeki dönem içerisinde daha iyi bir noktaya gelebilmesi için herkesin çaba sarf etmesi gerekir. Şehir, takımına sahip çıktığı zaman büyük başarılar elde edileceğini biliyoruz ve bunu daha önce gördük. Dolayısıyla bugüne kadar Samsunlu olarak, Samsun milletvekili olarak bir hemşehriniz olarak elimizden gelen desteği Samsunsporumuza verdik. Benim bir hemşehriniz olarak sizlerden ricam stadyumları doldurarak takımınıza destek olmanız ve Samsunspor'un geçmişteki o parlak günlere tekrar dönmesi için çaba sarf etmeniz" dedi.

Bu aşkın kahramanının Samsunspor taraftarı olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Taraftar olmak karda, kışta, soğukta ve sıcakta takıma sahip çıkmaktır. Taraftar olmak birbirini tanımasa da tek yürek olma halidir. İşte Samsunspor'un taraftarı olmak bunların hepsidir. Tüm şehir birbirine soruyor. Bu aşkın kahramanı kim diye. Bu aşkın kahramanı karşılıksız sevendir. Bu aşkın kahramanı sizsiniz Samsunspor taraftarı" diye konuştu.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor'un yeniden Süper Lig'e çıkması gerektiğini belirterek, "Bu takımın yeri Süper ligtir. Bu günleri inşallah göreceğiz. Taraftarlarımız takımını asla yalnız bırakmasın. Stadyumu daha çok doldursun. Ben bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'da hazırladıkları projenin sahibinin taraftarlar olduğunu söyleyerek, "Ben çok mutluyum. Bu projemiz artık siz taraftarındır. Bize ve Samsunspor'umuza destek veren tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, "Ben ilk başta Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin hazırlanmasında büyük emeği olan Atakum Belediye Başkanımız İshak Taşçı'ya personellerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hedeflediğimiz forma satışını gerçekleştiririz. Ben bu bağlamda şimdiden bizlere yardımcı ve destek olan tüm taraftarımıza ve Samsunsporlulara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından üzerinde 'Bu Aşkın Kahramı Sensin' yazılı dev forma açıldı. Ardından kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri toplu halde yaklaşık 30 bin forma satın almasıyla son buldu. Kampanyanın 30 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay

-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın tele konferans görüntüsü

-Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu'nun konuşması

-Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın konuşması

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması

-Samsun Valisi İbrahim Şahin'in konuşması

-Dev formanın açılması

HABER - KAMERA:HAKAN AKGÜN/SAMSUN, ()