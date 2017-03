Samsunspor'un 100 bin piyango bileti tükendi

SAMSUNSPOR Başkanı Erkurt Tutu, kulübe ekonomik olarak katkı sağlamak amacıyla başlatılan piyango çekilişi için bastırılan 100 bin adet biletin tükendiğini, forma satışında da hedeflekleri sayıya ulaşmayı beklediklerini söyledi. Başkan Tutu, hergün gelen sipariş doğrultusunda kargoyla Doğu ve Güneydoğu'ya forma gönderdikleri ifade etti.TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor'un Başkanı Erkurt Tutu, kulübe ekonomik katkı sağlamak için kuruluşunun 52’nci yıldönümü nedeniyle 20 TL'den satışa sunulan piyango çekilişi için bastırılan 100 bin biletin satışında hedeflenihe ulaştıklarını tamamı satılan biletlerle 117 ayrı çeşit ödül dağıtılacağını söyledi. 19 Mart’ta yapılacak çekilişle ödüllerin sahiplerini bulacağını söyleyen Başkan Erkurt Tutu ayrıca Atakum Belediyesi ile birlikte yürüttükleri 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesiyle de Mayıs ayına kadar 55 liradan 155 bin forma satacaklarını kaydetti. Forma satışında da hedefi tutturacaklarını ifade eden ve her iki projenin de kulübe önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirten Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, şöyle dedi:"Samsun halkı, yurt içi ve yurt dışında bulunan Samsunlular ve Samsunspor sevdalıları hem eşya piyangosuna hem de forma satışlarına yoğun bir ilgi gösteriyor. Bilet konusunda istediğimiz hedefe ulaştık. Forma satışı konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Talep çok fazla. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizden yoğun bir talep geliyor. Her gün 25-30 civarında kargoyla Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen forma siparişlerini ulaştırıyoruz. Gösterilen ilgiyle Mayıs ayına kadar 155 bin forma sayısını yakalayacağımıza inanıyorum."Başkan Erkurt Tutu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Samsunspor’a büyük destek sağladığını anlatırken, "Bugünleri yaşamamızda sayın bakanımızın emeği ve katkısı çok büyük. Kendisi her zaman Samsunspor’un yanında oldu. Bu anlamda sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

