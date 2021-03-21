Samsunspor'u deplasmanda yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı
Spor Toto 1. Ligde deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.
Spor Toto 1'inci Lig 27'nci haftasında Yılport Samsunspor kendi evende GZT Giresunspor'a yenildi. Giresunspor deplasmanda 2-0 yendiği Samsunspor maçından sonra Giresun'a dönerken Sansun'un Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı. GZT Giresunspor'lu oyuncuları taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu, kırılan camların çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Samsun-Ordu Karadeniz Sahil Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana geldi. Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, hünüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından taşlandı.
Takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kafile, olay yerine getirilen başka bir otobüsle yoluna devam ederken, jandarma ve güvenlik ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016