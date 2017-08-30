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Samsunspor-Tokatspor: 0 - 0

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUNSPOR ile Tokatspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada karşı karşıya geldikleri maçta 0-0 berabere kaldı. TFF 1.'inci Lig takımlarından Samsunspor, A milli takımın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı...

Samsunspor-Tokatspor: 0 - 0

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUNSPOR ile Tokatspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada karşı karşıya geldikleri maçta 0-0 berabere kaldı.
TFF 1.'inci Lig takımlarından Samsunspor, A milli takımın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar nedeniyle liglere verilen arada TFF 2'nci lig ekiplerinden Tokatspor ile eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma, golsüz sona erdi. 
Samsunspor'un Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile 3 Eylül Pazar günü Sivas‘ta hazırlık maçı oynaması bekleniyor.

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