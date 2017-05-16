Samsunspor teknik direktörü Özköylü: "Samsun'u maça bekliyorum"

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Kötü geçen bu sezonu, Bandırmaspor maçından alacağımız 3 puanla mutlu bitirmek istiyor, taraftarımızı da bekliyoruz" dedi.Osman Özköylü, takımın ligdeki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ligdeki son maçlarında gerçek güçlerini göstereceklerini belirten Osman Özköylü, şöyle devam etti:"Özellikle son 6 maçta öne geçip kaybettiğimiz maçlardan alacağımız 3 puan belki de bizi şu an ligde bırakacaktı. Son 4 maçta önde olmamıza ve iyi olmamıza rağmen bir anda yediğimiz gollerle dağılıyoruz. Futbolcularımız tüm sıkıntılara rağmen özellikle ligin 2'nci yarısında çok önemli işler yaptı. İnşallah Bandırmaspor karşında da gerçek gücümüzü göstereceğiz. İnşallah kötü geçen bu sezonu bu maçla beraber bir parça da olsa mutlu bitirmek istiyoruz" dedi."SAMSUN'U MAÇA BEKLİYORUM"Taraftarlarına da seslenen Osman Özköylü, sahalarında oynadıkları maçlarda kendilerine her zaman güç verdiklerini hatırlatırken şunları söyledi:"Bu sezon gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçti. Ama biz kendi sahamızda seyircimizle birlikte çok farklı oynayan bir takımız. Biz sahada 11 kişi olacağız seyircimiz ile beraber 12'inci adamımız olacak. Bandırmaspor maçında tüm Samsun'u ve Samsunsporlular'ı maça bekliyorum."

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