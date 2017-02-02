Samsunspor teknik direktörü Özköylü: Ligi rahat bir yerde tamamlamak istiyoruz

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Sadece bir maç kazandık. Bunu unutmamak lazım. Bir anda herşeyi bitirmedik. Hala ligin sondan ikinci takımız. Bizim daha çok galibiyetlere ihtiyacımız var. Ligi rahat bir yerde tamamlamak istiyoruz. Bu neresi olabilir? Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun" dedi.TFF 1'ncli lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu Antalya'da hazırlık maçında karşılaşacağı Giresunspor ve ligde deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sahasının karla kaplı olması nedeniyle kapalı suni çim sahada yaptı. Antenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktörü Osman Özköylü, ligi rahat bir yerde tamamlamak istediklerini belirterek, "Sadece bir maç kazandık. Bunu unutmamak lazım. Bir anda her şeyi bitirmedik. Hala ligin sondan ikinci takımız. Bizim daha çok galibiyetlere ihtiyacımız var. Böyle oyun, skor ve mücadelelere daha çok ihtiyacımız var. Bunları ileriki maçlarda yapabileceğimizi gösterdik. Bu bizim adımıza sevindirici. Önümüzdeki zorlu süreçten istediğimiz sonuçları alarak bir an önce alt sıralardan kurtulup yukarılara doğru çıkmak istiyoruz. Makas artık daralıyor. Ligin süresi kısalıyor. Puan kaybetmek gibi kötü durumları yaşamak istemiyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz alt sıralardan kurtulmak. Bu sene ligi, sorunsuz, problemsiz, rahat bir yerde tamamlamak istiyoruz. Bu neresi olabilir? Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun. Bizim tek düşüncemiz bu” dedi. Osman Özköylü şunları söyledi:"Samsun'daki hava şartları ve sahayı temizleyemediğimizden dolayı mecburen bir 3 günlük Antalya seyahatimiz olacak. Orada daha önce Samsun’da oynamayı planladığımız Giresunspor ile hazırlık maç oynayacağız. Yarın gideceğiz. 2 gün antrenman yapıp, 3'ncü gün maçımızı yapıp Pazartesi günü Samsun’a döneceğiz. Ondan sonraki hazırlıklarımıza kendi sahamızda devam edeceğiz. Bu takımın bir galibiyete ihtiyacı var diyorduk. Yeni bir takım oluşturmamızın belli bir dezavantajları vardı. Bunu ancak iyi bir galibiyet ve güzel bir oyunla açabilirdik. Malatya maçı bu anlamda bize çok getirisi olan bir maç oldu. Sahadaki oyun, mücadele, skor ve alınan 3 puan bizi morallendirdi. İleriye daha güvenle ve umutla bakıyoruz. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Birçok takımın çok uzun sürede gösteremediği bazı şeyleri biz çok kısa sürede hallettik. Bunda oyuncuların isteği çok önemliydi. Hala eksiklerimiz var. Geliştirmemiz gereken yerlerimiz var."Samsunspor, yarın saat 10.00'da uçakla Antalya'ya gidecek 05 Şubat Pazar günü saat 13.30'da ise Giresunspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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