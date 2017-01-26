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Samsunspor teknik direktörü Özköylü: Galibiyete ihtiyacımız var

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galibiyete ihtiyacımız var. Samsunspor galip geldiği takdirde çok daha önemli başarılar beraberinde gelecektir. Samsunspor'un Evkur...

Samsunspor teknik direktörü Özköylü: Galibiyete ihtiyacımız var
SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galibiyete ihtiyacımız var. Samsunspor galip geldiği takdirde çok daha önemli başarılar beraberinde gelecektir. Samsunspor'un Evkur Yeni Malatyaspor maçından mutlaka ve mutlaka galip gelmesi lazım" dedi.
TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor, 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkalarına Nuri Asan tesislerinde teknik direktörü Osman Özköylü gözetiminde ara vermeden devam ediyor. Deplasmanda 1-0 kaybettikleri Adana Demirspor ve karışılacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Osman Özköylü şunları söyledi:
"Talihsiz bir maçı geride bıraktık. Skor bizi çok üzdü. O anki duygularımı ifade edemiyorum. Böğrüme bir hançer saplanmış gibi oldu. Çünkü kötü oyun oynamadık. Tam tersi Adana Demirspor'dan daha iyi bir Samsunspor vardı sahada. Ama futbol böyle birşeydir. Yakaladığın pozisyonları atacaksın" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Kırılma anına ihtiyacımız var. Galibiyete ihtiyacımız var. Samsunspor galip geldiği takdirde çok daha önemli başarılar beraberinde gelecektir. Samsunspor'un Evkur Yeni Malatyaspor maçından mutlaka ve mutlaka galip gelmesi lazım. Galip geldiğimiz an şehir ve takım şahlanacak. Biz artık güzel dakikalar ve günler yaşamak istiyoruz. Şehrimiz ve taraftarımız olumsuzlukları ve tepkileri bir kenara bırakıp bu takıma sahip çıkılmalıdır. Bu takımın başarısı için herkesin desteğe gelmesi gerekir. Bizde onlara en iyi sonucu vermeye çalışacağız."

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