Samsunspor Teknik Direktörü Durmuş: "Samsunspor yarın karakterini ortaya koyacak"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()



Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarın kendi evinde oynayacakları Çaykur Rizespor maçında takım karakterlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın saat 15.30’da kendi evinde Çaykur Rizespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi değerlendirmede bulanan Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarınki maçta Samsunspor’un karakterini koyma zamanı olduğunu ifade etti.

Her maçın kendileri için değerli olduğunu ifade eden Durmuş, “Yarın ki maç Samsunspor için karakter koyma zamanı. Yani bulunduğumuz yer biraz tereddüt yaratıyor. Bir an önce buradan kurtulmamız gerekiyor. Onun için de iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz. Çaykur Rizespor da iyi bir takım, onların da bulunduğu yer önemli. Biz de inşallah bir tavır ortaya koyacağız. Kaybetmek istemiyoruz. Kesinlikle hedefimiz kazanmak, kazanamasak da kaybetmek istemiyoruz. Bu maçı çok önemsiyoruz. Bütün odak noktamız Rizespor. Maçın sonuna kadar bir tavır ortaya koyacağız. Bunun karşılığı da inşallah 3 puan olur. Buna inanıyoruz” dedi.

Taraftara da çağrıda bulunan Durmuş, “Bütün enerjimizi ve gücümüzü onlardan alıyoruz. 12’nci adam olarak onları yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok değerlidir” diye konuştu.