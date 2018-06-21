Samsunspor, Taner Taşkın ile sözleşme imzaladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()



SPOR Toto 2’nci Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Taner Taşkın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2008-2009 yılında Samsunspor’da yardımcı antrenörlük yapan Taşkın, "Daha önce burada çıraklığımı yaşadım. Allah izin verirse bu sene ustalığımı yaşamak istiyorum" dedi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Genel Menajer Yardımcısı Ercan Koloğlu da katıldı. 1 yıllık sözleşmeye imza atan Samsunspor’un yeni teknik direktörü Taner Taşkın, zor bir görev aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yabancısı olduğum bir camia değil; daha önce de burada yardımcı hocalık yaptım. İnşallah bu birliktelikte bir şampiyonluk çıkacaktır. Bu birliktelikten inşallah şampiyonluk çıkacağına inanıyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlarda 2 şampiyonluk yaşadım. İnşallah 3’üncü apoleti de burada takmak istiyorum. Zor bir görev aldık. Camianın büyüklüğünü biliyorum. Bu stresi kaldırabilecek güçteyiz. Daha önce burada çıraklığımı yaşadım. Allah izin verirse bu sene ustalığımı yaşamak istiyorum."

2-3 ÖZEL OYUNCU ALABİLİRİZ

Transfere de değinen Taşkın, "Yeni yönetim burada bir scout oluşturmuş. Onların havuzunda biriken oyuncu grubu ile benim kendi kafamdaki oyuncu grubunu birleştireceğiz, ortak bir noktada buluşacağız. Burada doğru bir takım çıkartmaya çalışacağız. Buraya yakışır bir oyuncu grubu getirmeye çalışacağız. İnce eleyip, sık dokuyacağız. Burada samimi bir hava var. Güçlü bir Samsunspor için buradayız. Hedefimiz Süper Lig. Bu lige özgü oyuncular seçeceğiz. Tamamen para pul sevdalısı olan oyuncuları buraya sokmamaya çalışacağız. 'Belki 2-3 tane özel oyuncu alabiliriz' diye başkanımız bana dün akşam söyledi" diye konuştu.

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