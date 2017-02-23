Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Kazanmamız gereken bir maç"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, karşılaşacakları Boluspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Takımın ve bizim başka şansımız yok. Mutlak kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Aşağı sırada bulunan takımlarla arayı açmamamız lazım" dedi.



TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor, 26 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Antrenman öncesi maç ile ilgili açıklamalarda bulunan sportif direktörü Coşkun Zeren, maçıtan muhakkak galip gelmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bizim içeride ve dışarıda oynadığımız bütün maçlarımız zorlu. Geçen hafta büyük bir avantajı kaybettik. Bu hafta seyirci cezası yemezsek yine seyircimiz önünde maçımızı oynayacağız. Takımın ve bizim başka şansımız yok. Mutlak kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Aşağı sırada bulunan takımlarla arayı açmamamız lazım. Geçen hafta da sonuna kadar çabaladık. Bu hafta da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde fazla hafta kalmadı. Ahmet ve Furkan bu hafta bizle birlikte olamayacak. Onun haricinde tam kadro maça çıkacağız" dedi.

Devre arasında transfer edilen golcü oyuncu Elvin Adiloviç'in kadroda yer bulamaması durumunuda değerlendiren Coşkun Zeren şunları söyledi:

"Adiloviç, geçen sezon sakatlıktan çıkmıştı. Bizle beraber ikinci yarıdan itibaren antrenmanlara başladı. Ortalama 5 haftalık bir süreyi geride bıraktık. Adiloviç değerli bir oyuncu. Bize de çok büyük katkısı olacak. Adiloviç şu anda yüzde 100 olmasa da yüzde 70 oranında hazır durumda.”

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